Οδυσσέας Ιωάννου: Το μεγαλύτερο ψέμα, που λέμε στον εαυτό μας, είναι ότι θα αλλάξουμε

Ποιητικός, πολιτικός, ευθύς και συναισθηματικός, ο Οδυσσέας Ιωάννου γράφει τραγούδια που συναντούν την ψυχή του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο των Greatest Stories, ο σπουδαίος στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός μιλά με ειλικρίνεια για τη ζωή, τη δημιουργία, την πατρότητα και τις συνεργασίες του με καλλιτέχνες-ορόσημα της ελληνικής μουσικής.

Από την Κεφαλληνίας του ’67, όπου τυχαία «συγκατοικούσε» με το ταλέντο των Μικρούτσικου, Λοΐζου και Σιδηρόπουλου, μέχρι την πρώτη του στιχουργική δοκιμή, όλα ξεκίνησαν «χωρίς πρόθεση». Με «καταγωγή» από τη δημοσιογραφία και την αγάπη για το λόγο, κέρδισε έναν διαγωνισμό στο περιοδικό Μουσική και σύντομα βρέθηκε να γράφει για δίσκους, να κάνει ραδιόφωνο και -χάρη στην παρότρυνση του Διονύση Τσακνή- να γράφει στίχους.

Σήμερα, με περισσότερα από 250 τραγούδια, θυμάται με τρυφερότητα τους ανθρώπους που τον εμπιστεύτηκαν από την αρχή. «Μεγάλωσα και δεν στάζει μέσα μου το δηλητήριο του αδικημένου», λέει. Ο Θάνος Μικρούτσικος υπήρξε για εκείνον κάτι παραπάνω από συνεργάτης: Μια πατρική φιγούρα που τον δίδαξε τη γενναιοδωρία και την ευθύνη. «Ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν ο δεύτερος πατέρας μου», παραδέχεται.

