



Ξένοι αξιωματούχοι καταφτάνουν στην Πιονγιάνγκ για τα 80 χρόνια του Εργατικού Κόμματος

Η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση – Παρόντες εκπρόσωποι από Κίνα, Ρωσία, Βιετνάμ και Λάος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/09/3enoi-a3iwmatoyxoi-kataftanoyn-sthn-piongiangk-gia-ta-80-xronia-toy-ergatikoy-kommatos

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή