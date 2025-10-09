Νόμπελ Χημείας 2025: Τρεις επιστήμονες βραβεύτηκαν για την έρευνα στα μεταλλο-οργανικά πλαίσια
Το βραβείο Χημείας είναι το τρίτο βραβείο Νόμπελ του 2025 που ανακοινώνεται αυτή την εβδομάδα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/08/treis-episthmones-kerdizoyn-to-nompel-xhmeias-gia-ereyna-se-metallorganika-plaisia
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels