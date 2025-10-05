



Νικητής των εκλογών στην Τσεχία ο λαϊκιστής πρώην πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις

Δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία, ωστόσο αδυνατεί να σχηματίσει πλειοψηφία και ο μέχρι σήμερα κυβερνητικός συνασπισμός – Τα αποτελέσματα

