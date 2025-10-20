Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στην Λωρίδα της Γάζας μετά τις κατηγορίες προς την Χαμάς

notios xtypos

Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στην Λωρίδα της Γάζας μετά τις κατηγορίες προς την Χαμάς

Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στην Λωρίδα της Γάζας μετά τις κατηγορίες προς την Χαμάς

Η ισραηλινή πλευρά ανέφερε «πολλές επιθέσεις» κατά των ισραηλινών δυνάμεων πέραν της «κίτρινης γραμμής»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/19/to-israhl-kathgorei-th-xamas-gia-katafwrh-parabiash-ths-ekexeirias

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις