Μουσείο του Λούβρου: Πως έγινε η διάρρηξη του αιώνα
Ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας σε ένα από τα υποτιθέμενα καλύτερα φυλασσόμενα σημεία της Γαλλίας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/19/moyseio-toy-loybroy-kleisto-logw-lhsteias
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels