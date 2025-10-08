



Με την πλάτη στον τοίχο: Ο Μακρόν απομονώνεται όλο και περισσότερο καθώς η πολιτική κρίση βαθαίνει

Καθώς το τελευταίο 48ωρο περιθώριο του απερχόμενου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης πλησιάζει στο τέλος του, η πολιτική τάξη και οι πολίτες της Γαλλίας προετοιμάζονται για την επόμενη κίνηση του προέδρου.

