



Μάντσεστερ: Τρομοκρατική ενέργεια η επίθεση στην εβραϊκή συναγωγή λένε οι αρχές – Δύο συλλήψεις

Περιπολίες ενισχύονται σε συναγωγές και εβραϊκούς χώρους σε όλη τη Βρετανία, ενώ στο σημείο κλήθηκε και μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών

