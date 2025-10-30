



Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες «παραδέχθηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους»

Πιστεύεται ότι άλλα δύο άτομα συμμετείχαν στη διάρρηξη, ωστόσο,η εισαγγελέας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πρόκειται για μεγαλύτερη ομάδα

