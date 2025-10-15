



Λεκορνί ενώπιον του Κοινοβουλίου: Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος αναστέλλεται μέχρι τις προεδρικές εκλογές

"Η κυβέρνηση θα προτείνει, εσείς θα ψηφίσετε, εσείς θα αποφασίσετε". Ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους βουλευτές σε μια ομιλία που θα είναι κρίσιμη για την επιβίωση της κυβέρνησής του.

