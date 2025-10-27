



Κατάρ: Μη προγραμματισμένη στάση ανεφοδιασμού-Συνάντηση Τραμπ με τον εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ και συζήτησαν για την ειρήνη στη Γάζα και την περιφερειακή διπλωματία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/26/synanthsh-tramp-emirhs-katar

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή