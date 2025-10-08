



Ισραήλ: Εκδηλώσεις μνήμης για τα δύο χρόνια από τις δολοφονικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Οι οικογένειες τίμησαν τα θύματα κατά τη δεύτερη επέτειο των φονικών επιθέσεων της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα και των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/07/israhl-ekdhlwseis-mnhmhs-gia-ta-dyo-xronia-apo-tis-dolofonikes-epi8eseis-ths-xamas-stis

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή