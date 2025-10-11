



Ισπανία: Το κιτ επιβίωσης 72 ωρών της ΕΕ για την πιθανή νέα διακοπή ρεύματος στην χώρα

Η Red Eléctrica εντόπισε απότομες μεταβολές τάσης στο ισπανικό ηλεκτρικό δίκτυο που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή. Η προειδοποίηση έρχεται μισό χρόνο μετά την κατάρρευση της 28ης Απριλίου, που άφησε χωρίς ρεύμα 50 εκατομμύρια ανθρώπους για ώρες, σε μια πρωτοφανή διακοπή.

