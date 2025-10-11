Ισημερινός: Σύγκρούσεις διαδηλωτών αστυνομίας για τις αυξήσεις στα καύσιμα
Χάος από τις επεισοδιακές διαδηλώσεις – Με την πλάτη στον τοίχο ο πρόεδρος Νομπόα
