



Η Ολλανδία επικαλείται σπάνιο νόμο έκτακτης ανάγκης για να αναλάβουν την ευθύνη του κινεζικού κατασκευαστή τσιπ

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε προσωρινά τον έλεγχο της κινεζικής εταιρείας κατασκευής τσιπ Nexperia βάσει νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης, επικαλούμενη κινδύνους για την εθνική και ευρωπαϊκή ασφάλεια και σηματοδοτώντας μία από τις πιο δυναμικές κρατικές παρεμβάσεις στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό τομέα

