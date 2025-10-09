Η Μαρία Πολύζου από τα βάθη της ψυχής: Ο Μαραθώνιος, οι χημειοθεραπείες, οι νίκες της





Η μαραθωνοδρόμος, Μαρία Πολύζου, αφηγείται τη ζωή της. Ήταν μόλις 17 ετών όταν έτρεξε τον πρώτο της Μαραθώνιο. Λίγα χρόνια αργότερα θα τερμάτιζε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη σε 2:33:40. Η Μαρία Πολύζου είναι μια από τις καλύτερες Ελληνίδες αθλήτριες στους δρόμους αντοχής.

Σε μια συνέντευξη από τα βάθη της ψυχής, αναλύει τα πάντα για τον Μαραθώνιο και τους δρομείς και μιλάει ανοιχτά για τη δική της σκληρότερη μάχη, εκείνη με τον καρκίνο. Η διάγνωση, οι θεραπείες, η δύναμη ψυχής και τελικά η νίκη. Μια ιστορία για τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας και εμφανίζεται σε κάθε δύσκολη κατάσταση.

