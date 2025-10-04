



Η Ιταλία παρέλυσε: Γενική απεργία σε ένδειξη αλληλεγγύης στον στολίσκο βοήθειας στη Γάζα

Μέχρι την Παρασκευή, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν αναχαιτίσει και τα 43 πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και είχαν συλλάβει τους περισσότερους από τους 450 ακτιβιστές που επέβαιναν σε αυτά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/03/italia-pareluse-genikh-apergia-allhlegguh-stolisko-voitheia-gaza

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή