Η ιστορία ξανά στον τόπο της: Το Κέντρο Ισλαμικού Πολιτισμού Ουζμπεκιστάν ανακτά ανεκτίμητα έργα
Το Ουζμπεκιστάν ανακτά και διατηρεί την πλούσια πολιτιστική του κληρονομιά μέσω του έργου του Κέντρου Ισλαμικού Πολιτισμού στην Τασκένδη.
Σε συνεργασία με Center of Islamic Civilization in Uzbekistan
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/20/h-istoria-3ana-ston-topo-ths-to-kentro-islamikoy-politismoy-oyzmpekistan-anakta-anektimht
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels