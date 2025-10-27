



Η επόμενη ημέρα στη Γάζα: «Το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες χώρες θα συμμετέχουν» λέει ο Νετανιάχου

Κοντά σε διεθνή συμφωνία για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον – Τέσσερις τραυματίες από νέο πλήγμα του ισραηλινού στρατού

