



Η Επιτροπή Φον ντερ Λάιεν επιβιώνει από ακροδεξιές και ακροαριστερές προτάσεις δυσπιστίας

Οι δύο προτάσεις μομφής, οι οποίες τέθηκαν σε ψηφοφορία την Πέμπτη, είχαν ένα κοινό σημείο κριτικής: τους μονόπλευρους όρους της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ.

