Η Ελλάδα πρώτη χώρα της ΕΕ με απευθείας αεροπορική σύνδεση με το Ιράκ
Ξεκινούν τον Δεκέμβριο απευθείας πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ερμπίλ από την Aegean – Επίσκεψη Γ. Γεραπετρίτη στο Ιράκ: «Προσβλέπουμε σε ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον στο Ιράκ»
