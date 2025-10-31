



Η Ελλάδα πρώτη χώρα της ΕΕ με απευθείας αεροπορική σύνδεση με το Ιράκ

Ξεκινούν τον Δεκέμβριο απευθείας πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ερμπίλ από την Aegean – Επίσκεψη Γ. Γεραπετρίτη στο Ιράκ: «Προσβλέπουμε σε ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον στο Ιράκ»

