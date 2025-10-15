Η ΕΕ καλεί τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν εκ νέου στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ο απεσταλμένος της ΕΕ για τις κυρώσεις, Ντέιβιντ Ο’ Σάλιβαν, δήλωσε στο Euronews ότι ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν σε μια πολιτική εφαρμογής νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας

