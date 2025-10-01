



Η ΕΕ και η Ινδία επιδιώκουν στενότερες σχέσεις στη σκιά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα στρατηγική ατζέντα ΕΕ-Ινδίας, ώστε ο συνασπισμός να αναπτύξει δεσμούς στον τομέα του εμπορίου και της ασφάλειας με την πιο πολυπληθή δημοκρατία του κόσμου. Ωστόσο, η διαρκής συμμαχία της Ινδίας με τη Ρωσία παραμένει πηγή διαφωνιών μεταξύ των δύο πλευρών.

