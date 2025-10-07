



Η Γκρέτα Τούνμπεργκ μεταξύ των 171 ακτιβιστών του στολίσκου που απελάθηκαν από το Ισραήλ μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να φτάσουν στη Γάζα

Αρκετοί ακτιβιστές του στολίσκου, οι οποίοι συνελήφθησαν από το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα επειδή προσπαθούσαν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, κατέθεσαν για κακομεταχείριση από τις ισραηλινές αρχές. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες.

