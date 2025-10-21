Η απειλή ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά του Ισραήλ παραμένει στο τραπέζι
Οι “27” υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θεωρούν την κατάσταση στη Γάζα εξαιρετικά εύθραυστη – Προϋποθέσεις για χαλάρωση της πίεσης προς το Τελ Αβίβ
