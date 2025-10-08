Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στο CNN Greece





Για θέματα της δημόσιας υγείας και της επικαιρότητας μιλά στο CNN Greece η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη παραχωρεί συνέντευξη στη δημοσιογράφο και Corporate Affairs Director του ομίλου DPG, Αμαλία Κάτζου, στο στούντιο του CNN Greece.

Κάνε subscribe στο CNN Greece: http://goo.gl/9awP7Y

Ακολούθησε μας:

Official website: http://goo.gl/TqkMqK

Facebook: https://goo.gl/rL5VEp

Instagram: https://goo.gl/AEuCvG

Twitter: https://goo.gl/ycbIS5

LinkedIn: https://goo.gl/R1nHxO

Πηγή