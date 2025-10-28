



ΗΠΑ: Αναστέλλεται η ομοσπονδιακή επισιτιστική βοήθεια καθώς παρατείνεται το shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν αξιοποιεί τα αποθεματικά των 5 δισ. δολαρίων – Ένας στους οκτώ Αμερικανούς κινδυνεύει να μείνει χωρίς τρόφιμα

