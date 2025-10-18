Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα: Εκατέρωθεν κατηγορίες απειλούν την εκεχειρία

Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα: Εκατέρωθεν κατηγορίες απειλούν την εκεχειρία

Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα: Εκατέρωθεν κατηγορίες απειλούν την εκεχειρία

Η απελευθέρωση ομήρων, οι νέες επιθέσεις και η αμοιβαία δυσπιστία σκιάζουν την επόμενη φάση του σχεδίου ειρήνευσης

