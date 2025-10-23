



Εξερευνώντας πώς το Κατάρ επαναπροσδιορίζει τον τρόπο ζωής με τη θάλασσα

Ενώ άλλοτε ήταν μια χώρα γνωστή περισσότερο για την άμμο παρά για το σερφ, το Κατάρ τώρα ταράζει τα νερά, κυριολεκτικά. Από το jetpacking μέχρι το τζετ σκι, από την κωπηλασία με σανίδα μέχρι το αλεξίπτωτο θαλάσσης, η ακτογραμμή των 560 χιλιομέτρων μετατρέπεται γρήγορα στην επόμενη… παιδική χαρά;

