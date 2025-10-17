



Εκτεταμένες καταστροφές από τυφώνα στις ακτές της Αλάσκας

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και δύο άλλα αγνοούνται από το πέρασμα του τυφώνα Χαλόνγκ, που χτύπησαν την δυτική ακτή της Αλάσκας την Κυριακή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/16/ektetamenes-katastrofes-apo-tyfona-aktes-alaskas

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή