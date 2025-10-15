



Εκατοντάδες αυτόχθονες διαδηλωτές ζητούν αναγνώριση γης στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας

Περίπου 200 μέλη των αυτόχθονων κοινοτήτων πραγματοποίησαν πορεία στη Μπραζίλια τη Δευτέρα, κρατώντας ένα συμβολικό διάταγμα και ένα πεντάμετρο φουσκωτό στυλό, προτρέποντας τον Πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να υπογράψει την οριοθέτηση των 104 εκκρεμών αυτόχθονων εδαφών πριν από την COP30.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/14/ekatontades-aytox8ones-diadhlwtes-zhtoyn-anagnwrish-ghs-sthn-prwteyoysa-ths-brazilias

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή