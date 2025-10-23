ΕΕ: Σε δημοσιογράφους φυλακισμένους στη Λευκορωσία και τη Γεωργία το βραβείο Ζαχάρωφ 2025
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης στον Andrzej Poczobut και στη Mzia Amaglobeli
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/22/ee-se-fulakismenous-dhmosiografous-leukorwsia-gewrgia-vraveio-zaxarwf-2025
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels