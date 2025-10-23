ΕΕ: Σε δημοσιογράφους φυλακισμένους στη Λευκορωσία και τη Γεωργία το βραβείο Ζαχάρωφ 2025

notios xtypos

ΕΕ: Σε δημοσιογράφους φυλακισμένους στη Λευκορωσία και τη Γεωργία το βραβείο Ζαχάρωφ 2025

ΕΕ: Σε δημοσιογράφους φυλακισμένους στη Λευκορωσία και τη Γεωργία το βραβείο Ζαχάρωφ 2025

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης στον Andrzej Poczobut και στη Mzia Amaglobeli

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/22/ee-se-fulakismenous-dhmosiografous-leukorwsia-gewrgia-vraveio-zaxarwf-2025

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις