



Εβραίοι πιστοί προσεύχονται στο Τελ Αβίβ μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας στη Γάζα

Εβραίοι πιστοί συγκεντρώθηκαν για την πρωινή προσευχή στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ την Παρασκευή, καθώς το Ισραήλ ετοιμαζόταν να θέσει σε εφαρμογή την πρώτη φάση του πολυαναμενόμενου ειρηνευτικού σχεδίου

