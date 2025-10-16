



Διεθνής διάσκεψη για την υγεία: «Εξουθενωμένοι γιατροί χαμένοι στη γραφειοκρατία»

Τους επιστήμονες απασχολεί κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να «ξαλαφρώσει» τους γιατρούς από τη γραφειοκρατία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/15/diethnis-diaskepsi-gia-tin-ygeia-exoythenomenoi-giatroi-xamenoi-sti-grafeiokratia

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή