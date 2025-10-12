



Γαλλία: Το νέο υπουργικό να μην είναι όμηρος κομματικών συμφερόντων, λέει ο επαναδιορισθείς πρωθυπουργός Λεκορνί

Ζήτησε ηρεμία και την υποστήριξη των πολιτικών κομμάτων για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού για τη δεύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τις προθεσμίες

