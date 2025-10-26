Γαλλία: Το μουσείο του Λούβρου μετέφερε κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά την ληστεία
Η κινηματογραφική ληστεία αποκάλυψε κενά ασφαλείας στο διάσημο μουσείο της γαλλικής πρωτεύουσας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/25/gallia-moyseio-loybroy-kosmhmata-trapeza-gallias-lhsteia
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels