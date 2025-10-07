



Γαλλία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί – Δεύτερη πτώση κυβέρνησης σε ένα μήνα

Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα ο Λεκορνί είχε ανακοινώσει το νέο υπουργικό συμβούλιο, προσκρούοντας σε έντονες αντιδράσεις

