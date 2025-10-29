



Γαλάζια Οικονομία της ΕΕ: Η ροή δεδομένων από τις εκτροφές στους επικεφαλής χάραξης πολιτικής

Τι συνδέει τους καλλιεργητές μυδιών στη Γαλικία με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ στις Βρυξέλλες; Μια τεράστια ροή δεδομένων για τους ωκεανούς από τις παράκτιες περιοχές στις βάσεις δεδομένων της ΕΕ — τροφοδοτώντας δισεκατομμύρια σε βιώσιμες επενδύσεις. Δείτε πώς λειτουργεί.

Σε συνεργασία με the European Commission

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/28/galazia-oikonomia-ths-ee-h-roh-dedomenwn-apo-tis-ektrofes-stoys-epikefalhs-xara3hs-politi

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή