Βρυξέλλες: Νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης υπέγραψαν η ΕΕ και το Ουζμπεκιστάν

notios xtypos

Βρυξέλλες: Νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης υπέγραψαν η ΕΕ και το Ουζμπεκιστάν

Βρυξέλλες: Νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης υπέγραψαν η ΕΕ και το Ουζμπεκιστάν

Μέσω αυτού του συμφώνου, η ΕΕ επιδεικνύει την επιθυμία της να εμβαθύνει τους δεσμούς της με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/24/vrukselles-nea-sumfwnia-etairikhs-sxeshs-upegrapsan-ee-kai-ouzmpekistan

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις