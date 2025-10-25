Βρυξέλλες: Νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης υπέγραψαν η ΕΕ και το Ουζμπεκιστάν
Μέσω αυτού του συμφώνου, η ΕΕ επιδεικνύει την επιθυμία της να εμβαθύνει τους δεσμούς της με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας
