Βραζιλία: Έκκληση για στήριξη του Ταμείου «Tropical Forests Forever» ενόψει της COP30 στο Μπελέμ
Η Υπουργός Αυτόχθονων Λαών Σόνια Γουαζαζάρα ζητά από την Ε.Ε. να συμβάλει στο νέο ταμείο προστασίας των τροπικών δασών ύψους 125 δισ. δολαρίων
