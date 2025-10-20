Βίντεο με εντυπωσιακό αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα σε ύποπτο υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά…

notios xtypos

Βίντεο με εντυπωσιακό αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα σε ύποπτο υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά...

Βίντεο με εντυπωσιακό αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα σε ύποπτο υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική

Ο στρατός των ΗΠΑ πραγματοποίησε την επίθεση ναρκωτικά την Πέμπτη, σκοτώνοντας δύο άτομα και συλλαμβάνοντας δύο επιζώντες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/19/video-me-entyposiako-amerikaniko-stratiotiko-pligma-se-ypopto-ypovrixio-me-narkotika

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις