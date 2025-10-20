



Βίντεο με εντυπωσιακό αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα σε ύποπτο υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική

Ο στρατός των ΗΠΑ πραγματοποίησε την επίθεση ναρκωτικά την Πέμπτη, σκοτώνοντας δύο άτομα και συλλαμβάνοντας δύο επιζώντες

