



Αποκλειστικό – Μπ. Νετανιάχου: «Μην τρέφετε τον κροκόδειλο της Χαμάς, θα σας κυνηγήσει…»

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Euronews, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η Χαμάς είναι υποχρεωμένη» να απελευθερώσει αμέσως τους ομήρους και άσκησε δριμεία κριτική στην Ευρώπη που «υπέκυψε στους ισλαμιστές»

