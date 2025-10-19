Απογοήτευση στην Ουκρανία καθώς η πιθανότητα απόκτησης πυραύλων τόμαχοκ παραμένει αβέβαιη
Οι Ουκρανοί πιστεύουν ότι οι πύραυλοι θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα βοηθώντας να φέρουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/18/apogohteysh-sthn-oykrania-ka8ws-h-pi8anothta-apokthshs-pyraylwn-tomaxok-paramenei-abebaih
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels