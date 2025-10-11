



Ανώτερος σύμβουλος Τραμπ: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άξιζε το Νόμπελ Ειρήνης»

Ο σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου για τις αραβικές υποθέσεις Μασάντ Μπούλος δήλωσε στο Euronews ότι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα έχει στόχο την διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή

