



Ανεμοστρόβιλος στα προάστια του Παρισιού με έναν νεκρό

Ξαφνικοί άνεμοι σπάνιας έντασης έπληξαν τα δυτικά προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τη νομαρχία Val d’Oise, ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλα 9 τραυματίστηκαν.

