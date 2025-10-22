Ανεμοστρόβιλος στα προάστια του Παρισιού με έναν νεκρό

Ξαφνικοί άνεμοι σπάνιας έντασης έπληξαν τα δυτικά προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τη νομαρχία Val d’Oise, ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλα 9 τραυματίστηκαν.

