



Αλβανία: Διάδικος σκότωσε δικαστή μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης όταν 30χρονος ύποπτος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας για περιουσιακή διαφορά στο Εφετείο Τιράνων

