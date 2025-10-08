Αλβανία: Διάδικος σκότωσε δικαστή μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου
Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης όταν 30χρονος ύποπτος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας για περιουσιακή διαφορά στο Εφετείο Τιράνων
