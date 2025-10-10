



Αζερμπαϊτζάν: Η Ρωσία παίρνει την ευθύνη για την κατάρριψη της πτήσης AZ8432

Κυβερνητικές πηγές είπαν στο Euronews ότι το πλήρως κατεστραμμένο αεροσκάφος δεν έλαβε άδεια προσγείωσης σε κανένα ρωσικό αεροδρόμιο, παρά τις εκκλήσεις των πιλότων για αναγκαστική προσγείωση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/09/azermpaitzan-h-rwsia-pairnei-thn-ey8ynh-gia-thn-katarripsh-ths-pthshs-az8432

