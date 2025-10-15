



Έντονη η συζήτηση στη Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο εν μέσω απεργίας και διαδηλώσεων

Πορείες διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας και τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας διοργάνωσαν την Τρίτη τα συνδικάτα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/10/14/entoni-i-sizitisi-sti-vouli-gia-to-ergasiako-nomosxedio-en-meso-apergias-kai-diadiloseon

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή