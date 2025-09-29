Grand Prix Qingdao: Αυλαία με δυνατό τζούντο και εκπληκτικές επιδόσεις
Στην 0τελευταία ημέρα του 2025 Qingdao Grand Prix, οι Astemir Abazov, Audrey Tcheumeo, Niiaz Bilalov, Hyeonji Lee και Gonchigsuren Batkhuyag διεκδίκησαν το χρυσό σε συναρπαστικούς αγώνες και ενθουσίασαν τους φιλάθλους
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/28/grand-prix-qingdao-aylaia-me-dinato-tzoynto-kai-ekpliktikes-epidoseis
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels