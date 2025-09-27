



Eργαζόμενοι στη Νότια Κορέα πραγματοποιούν την πρώτη απεργία εδώ και τρία χρόνια

Χιλιάδες εργαζόμενοι στον χρηματοοικονομικό τομέα στη Νότια Κορέα πραγματοποίησαν γενική απεργία στη Σεούλ την Παρασκευή, ζητώντας υψηλότερους μισθούς και λιγότερες ώρες εργασίας στον τραπεζικό τομέα της χώρας.

